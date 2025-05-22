Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Küllüoba'da bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeolojik bulgularını temel alıp aynı tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küllüoba'da bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeolojik bulgularını temel alıp aynı tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba ekmeğinin, sadece bir gıda ürünü olmadığını belirterek, “Geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz” dedi.

        Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında İlk Tunç Çağı’nın kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka, çömlek mezar yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu’daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Kaza alanındaki bir evin arka odasında kapının eşik kısmına yakın ve tabana gömülmüş olarak bulunan ekmeğin radyokarbon analizi sonuçlarında günümüzden 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Ayrıca görüntüsü günümüzdeki ekmek formundan farklı, Küllüoba ekmeğinin 12 santim çapında, 2,5 santim kalınlığında ve 65 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı.

        BELEDİYE AYNI TARİFİ UYGULADI

        İncelemelerde, ekmek içeriğinde iri öğütülmüş gernik buğdayı (triticum dicoccum) ve baklagil (mercimek) olduğu tespit edildi. Gernik (emmer) buğdayının bugün kullanılan ekmeklik buğdayın atası sayıldığı ve hala Şanlıurfa-Diyarbakır çevresinde yabani olarak da varlığı bilinen bir tür olduğu belirtildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıl öncesine ait ekmeğin arkeolojik bulgularını temel alarak aynı tarifle yeniden taş değirmende öğütülen kavılca, Horasan, gacer ile mercimek unundan ve düşük glütenle üretildi. Küllüoba ekmeği adı verilen ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üretici marketlerinde 50 liradan satışa sunuldu. Üretim sürecinde doğal malzemeler kullanılarak, ekmeğin tarihi dokusuna ve yapısına sadık kalındığını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Küllüoba ekmeği, sadece bir gıda ürünü değil, geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz. Bu özel ekmeği halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası

        Benzer Haberler

        Geri dönüşüm tesisindeki yangında zarar oluştu
        Geri dönüşüm tesisindeki yangında zarar oluştu
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de 584 bin makaron ele geçirildi
        Eskişehir'de 584 bin makaron ele geçirildi
        Eskişehir'de 5 bin yıllık ekmek bulundu: Kazı Başkanı Prof. Dr. Türkteki; M...
        Eskişehir'de 5 bin yıllık ekmek bulundu: Kazı Başkanı Prof. Dr. Türkteki; M...
        Küllüoba'da bulunan 5 bin yıllık ekmek tanıtıldı
        Küllüoba'da bulunan 5 bin yıllık ekmek tanıtıldı
        Eskişehir'in yöresel kahvaltılıkları tanıtıldı
        Eskişehir'in yöresel kahvaltılıkları tanıtıldı