Küllüoba'da bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeolojik bulgularını temel alıp aynı tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu.
ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeolojik bulgularını temel alıp aynı tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba ekmeğinin, sadece bir gıda ürünü olmadığını belirterek, “Geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz” dedi.
Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında İlk Tunç Çağı’nın kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka, çömlek mezar yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu’daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Kaza alanındaki bir evin arka odasında kapının eşik kısmına yakın ve tabana gömülmüş olarak bulunan ekmeğin radyokarbon analizi sonuçlarında günümüzden 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Ayrıca görüntüsü günümüzdeki ekmek formundan farklı, Küllüoba ekmeğinin 12 santim çapında, 2,5 santim kalınlığında ve 65 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı.
BELEDİYE AYNI TARİFİ UYGULADI
İncelemelerde, ekmek içeriğinde iri öğütülmüş gernik buğdayı (triticum dicoccum) ve baklagil (mercimek) olduğu tespit edildi. Gernik (emmer) buğdayının bugün kullanılan ekmeklik buğdayın atası sayıldığı ve hala Şanlıurfa-Diyarbakır çevresinde yabani olarak da varlığı bilinen bir tür olduğu belirtildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıl öncesine ait ekmeğin arkeolojik bulgularını temel alarak aynı tarifle yeniden taş değirmende öğütülen kavılca, Horasan, gacer ile mercimek unundan ve düşük glütenle üretildi. Küllüoba ekmeği adı verilen ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üretici marketlerinde 50 liradan satışa sunuldu. Üretim sürecinde doğal malzemeler kullanılarak, ekmeğin tarihi dokusuna ve yapısına sadık kalındığını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Küllüoba ekmeği, sadece bir gıda ürünü değil, geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz. Bu özel ekmeği halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
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