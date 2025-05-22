Küllüoba'da bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeolojik bulgularını temel alıp aynı tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba ekmeğinin, sadece bir gıda ürünü olmadığını belirterek, “Geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz” dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında İlk Tunç Çağı’nın kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka, çömlek mezar yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu’daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Kaza alanındaki bir evin arka odasında kapının eşik kısmına yakın ve tabana gömülmüş olarak bulunan ekmeğin radyokarbon analizi sonuçlarında günümüzden 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Ayrıca görüntüsü günümüzdeki ekmek formundan farklı, Küllüoba ekmeğinin 12 santim çapında, 2,5 santim kalınlığında ve 65 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı.