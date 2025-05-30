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        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli üretilen araçlar, başyapıttır (2)

        TEMELATMA TÖRENİNE KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak olan demir yolu bağlantısının temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:15
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        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli üretilen araçlar, başyapıttır (2)
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        TEMELATMA TÖRENİNE KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak olan demir yolu bağlantısının temel atma törenine katıldı. Programda Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Uraloğlu, Eskişehir'in demir yolu altyapısını tamamen yenilediklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Eskişehir demir yollarının Anadolu'ya açılan kapı olduğunu söyledi. Eskişehir'in aynı zamanda 2009 yılında Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattıyla, modern demir yolu çağının öncü şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, "16 yıldır rayların üzerinde geleceğe koşuyor. Bugün Eskişehir'in sanayi gücünü, kültürünü ve bereketini yüksek hızlı trenlerle Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Kocaeli'ye, Sivas'a taşıyoruz. Eskişehir sadece bir durak değil, medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı, umutların buluştuğu bir kavşaktır. Şimdi Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temelini atarak Eskişehir'in lojistik kapasitesini daha da güçlendiriyor ve geleceğini çelikten yollarla yeniden kucaklıyoruz" dedi.

        'KARA YOLU TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK'

        Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Demir yolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. İltisak hatlarımız da titizlikle ele aldığımız işlerin başında geliyor. Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını arttırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarımızın uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkaracağız. Bu kapsamda temelini attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu iltisak hattı da şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir projedir. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir. Süratle çalışarak bu yılın sonunda tamamlamayı planladığımız 7,5 kilometre uzunluğundaki bu hat, Hasanbey Lojistik Merkezi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni birleştirecek. Projemiz kapsamında köprü, 24 menfez ve alt/üst geçit inşa edeceğiz. Bu hat, Eskişehir OSB’de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demir yoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşmasını sağlayarak hem maliyetleri düşürecek hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak. Hasanbey Lojistik Merkezi’nin etkin kullanımı güçlenecek ve Eskişehir, bölgesel bir lojistik üssü haline gelecek. Lojistik maliyetlerin düşmesiyle, Eskişehir'in sanayi tesislerinin rekabet gücü artacak" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, organize sanayi bölgesi ve demir yolu bağlantısının temelini attı. Bakan Uraloğlu, temel atma programının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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