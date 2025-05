Bakan Bayraktar: Türkiye, dünyanın en modern derin deniz filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Şu anda Türkiye, dünyanın en modern derin deniz filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldi. Dünyanın 6’ncı büyük filolarına sahip ülke Türkiye. İnşallah yakın zamanda ilk 4’e gireceğiz. Dünyadaki ilk 4 ülkeden ve şirketten biri olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli programlara katılmak üzere Ankara’dan yüksek hızlı tren ile Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği’ne geçen Bakan Bayraktar’ı Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak karşıladı. Bakan Bayraktar valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti ve kentteki yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından partisinin bir oteldeki İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Otel girişinde partililerce çiçeklerle karşılanan Bakan Bayraktar, Avrupa’da yaşanan enerji krizine değinerek, enerjinin çok önemli olduğunu söyledi. Krizin İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa’yı etkileyen ve adeta 60 milyon insanın hayatını felce uğratan bir durum olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, “Çok saatler süren bazı yerlerde günleri bulan elektrik kesintileri oldu. Şimdi; enerji var olduğu zaman aslında çok fazla kıymeti bilinmeyen veya fark edilmeyen hayatımızın en önemli idamesinde kullandığımız bir araç. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt. Bunlar hayatın olağan akışının sürmesi için gerekli olan şeyler ve öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki, artık elektriksiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Elektrik olmadan artık haberleşme yok, ulaştırma yok, elektrik olmadan bankacılık yok. Dolayısıyla gençler, sosyal medya yok, çünkü internet yok. Elektrik artık hayatımızın her alanında var ve çok yoğun bir şekilde bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde olmaya devam edecek. Dolayısıyla bizim birinci görevimiz. Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7/24, gece gündüz olarak kaliteli ve kesintisiz bir şekilde enerjiyi ucuz bir şekilde temin edebilmek. Bu elbette ki günlük hayatın idaresi için önemli ama Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. Bizim enerjideki arz güvenliği meselemiz, Türkiye’nin adeta bir millî güvenlik meselesi. Türkiye’de biz her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek zorundayız. Her gün 42 milyon haneye 7/24 elektrik getirmek zorundayız. Her gün 21 milyon haneye doğalgaz götürmek zorundayız” dedi.

'ENERJİDE BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ' Enerjide dışa bağımlılığını bitirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin son 22 yılda ithalata için ödediği paranın 1 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bayraktar, “Türkiye 22 yılda bu kadar parayı enerji ithal etmek için dışarıya ödedi. O 1 trilyon dolar ile ne yapılır biliyor musunuz? 1 trilyon dolar ile 200 tane Atatürk Barajı yapılabilirdik ya da Akkuyu’da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 tane nükleer reaktör yapılabilirdik. 1 trilyon dolarla bugün bütün dünyanın gıpta ile izlediği İstanbul Havalimanı gibi 91 tane yapabilirdik. Dolayısıyla bizim enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizle eş değerde bir konudur. Dolayısıyla biz bugüne kadar Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmakla alakalı büyük bir gayretin içerisindeyiz. Şu anda Türkiye, dünyanın en modern derin deniz filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldi. Dünyanın 6’ncı büyük filolarına sahip ülke Türkiye. İnşallah yakın zamanda ilk 4’e gireceğiz. Dünyadaki ilk 4 ülkeden ve şirketten biri olacak Türkiye petrolleri. Bugün hamdolsun Eskişehir dahil Türkiye’deki bütün hanelerde artık Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı kendi gazımız olarak üretiyoruz. Şimdi Türkiye yine tarihinin en büyük petrol keşfini yaptı. Şu anda günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik. Bir dönem terörle kanla maalesef gözyaşıyla anılan Gabar’da bugün Türkiye, kendi petrolünü üretir hale geldi. Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var” şeklinde konuştu.