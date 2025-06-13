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        Marketteki kasa sırası tartışmasında 3 kişiyi darbetti; o anlar kamerada (2)

        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ: İŞTEN ÇIKARILACAK, SORUŞTURMA BAŞLATILDIEskişehir'deki bir markette eşinin tartıştığı 2 kadını ve bir erkek müşteriyi darbeden S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:27
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        Marketteki kasa sırası tartışmasında 3 kişiyi darbetti; o anlar kamerada (2)
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        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ: İŞTEN ÇIKARILACAK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eskişehir’deki bir markette eşinin tartıştığı 2 kadını ve bir erkek müşteriyi darbeden S.T.’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nda çalıştığı öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından açıklama yayınlayarak personelin işten çıkarılacağını açıkladı. Büyükşehir açıklamasında, “Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan ve kadına yönelik şiddet içeren görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Toplu iş sözleşmemiz hükümleri gereğince kadına yönelik şiddet uygulayan personelin iş akdi feshedilmektedir. Soruşturma süresince kendisi görevinden uzaklaştırılmış olup, sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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