Evinde ölü bulundu

Yurtseven’in yaklaşık 10 gün öldüğü belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak’ta yalnız yaşayan Altan Yurtseven’den yaklaşık 10 gün haber alınamadı. Dört katlı apartmanın 2’nci katında oturan Yurtseven’in evinden kötü koku yayıldığını fark eden apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Altan Yurtseven’i hareketsiz yatarken buldu. Bedeninde bozulmalar meydana geldiği anlaşılan Yurtseven’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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