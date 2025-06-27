Destici: Ana hedef Türkiye, bunu herkes biliyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hatırlatarak, “Şu anda bir ateşkes sağlandı ama İsrail durur mu? Amerika ve Batı böyle olduğu sürece durmaz. Hedef sadece İran mı? Değil, ana hedef Türkiye, bunu herkes biliyor” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de 34 üyesi bulunan Dost Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti. Üyelerle birlikte kahvaltı yapan Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren Destici, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Savaş olmasını istemediklerini ve huzur ile kardeşlik tarafında olduklarını kaydeden Destici, “Savaşı hiçbirimiz istemiyoruz. Ne dünyada ne de coğrafyamızda ne de ülkemizde istiyoruz. Terör de savaş da istemiyoruz. Biz huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik istiyoruz. Terörist İsrail önce Gazze’yi yerle bir etti, bir soykırım yaptı. Dünya sessiz kalınca, sessiz kalmak bir tarafa Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya destekleyince şımardı ve Lübnan’a saldırdı. Sonra Suriye’ye saldırdı ve en nihayetinde İran’a saldırdı. Yetmedi Amerika da İran’ı bombaladı. Görüyoruz ki Amerika aslında savaşı bitirmek için İran’ı bombalamış. Yani Trump dedi ki; ‘Ben bombaladım. Artık orada nükleer kalmadı, savaşı bitirin.’ Bunun sonucu böyle açıklandı. Şu anda bir ateşkes sağlandı ama İsrail durur mu? Amerika ve Batı böyle olduğu sürece durmaz. Hedef sadece İran mı? Değil, ana hedef Türkiye, bunu herkes biliyor” dedi.

Türkiye’nin özellikle savunma sanayinde çok ileri bir noktaya geldiğini anlatan Destici, “Güçlenen, büyüyen ve içinde birliğini tesis eden bir Türkiye var ve özellikle savunma sanayisi çok ileri dereceye çıkan bir Türkiye var. Nasıl ki İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyorlarsa Türkiye’nin de kendi uçağını yapmasını istemiyorlar. Türkiye’nin de kendi balistik füzelerini yapmasını istemiyorlar. Kendi nükleerini yapmasını istemiyorlar. Onun için nasıl İran tam nükleer silah yaparken, Trump ne dedi? ‘Bir hafta 10 gün daha müdahale etmezsek, yapıyorlardı’ dedi. Bize de Allahualem, tam o noktaya geldiğimizde bize de ulaşacaklar. Onun için bizim hazırlıklı olmamız lazım, bunu bilmemiz lazım ve işimizi bir an önce bitirmemiz lazım” diye konuştu. ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ederek 2 trilyon dolardan fazla para harcadığını ifade eden Destici, şunları söyledi: “Elbette ki içeride birliğimizi tesis etmemiz lazım. Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Saydığımız ekonomik nedenlerin en önemli sebebi terör. 40 yılda teröre, 2 trilyon dolardan fazla para harcamışız. Bu 2 trilyon doların nasıl devasa bir para ve de Türkiye için nasıl büyük bir kayıp olduğunu size şöyle özetleyeyim; Türkiye’nin şu anda dış, iç, kamu ve özel şirketlerde içeriye ve dışarıya borcu 500 milyar dolar. Biz teröre bunun 4 katı harcamışız, 2 trilyon dolar. Yani biz teröre bu parayı harcamasaydık Türkiye’nin şu anda hiç dış borcu yoktu. Kasasında da 500 milyar dolar olurdu. Emekli maaşı 20 değil, 50 olurdu. Öğretmen maaşı 50 değil, 150 olurdu. İşin gerçeği bu. Şu anda çoktan kendi semalarımızda kendi uçaklarımız uçuyor olurdu. Nükleer santrallerimiz çoktan bitmiş olurdu. Onun için biz elbette ki terörden kurtulmalıyız. Zararsız Türkiye’ye elbette hepimiz isteriz. Hepimiz, huzur ve barış istiyoruz ama ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek, siyasi bölücülüğe de prim veremeyiz. Bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere ‘evet’ diyemeyiz. Çünkü terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. Yani, ‘Ben silahı bırakırım ama ayrı bir dil ayrı bir bayrak isterim, ayrı bir bölge isterim, efendim millet kavramı değişsin isterim’ gibi şeyler siyasi bölücülüktür”