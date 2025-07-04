Eskişehir'de orman yangını

Seyitgazi ilçesinin kırsal Bardakçı ile Şükranlı mahalleleri arasında kalan ormanda, yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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