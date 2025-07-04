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        Eskişehir'de orman yangını

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:00
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        Eskişehir'de orman yangını
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        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Seyitgazi ilçesinin kırsal Bardakçı ile Şükranlı mahalleleri arasında kalan ormanda, yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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