15 Temmuz şehidi polis memuru Dalgıç, mezarı başında anıldı

FETÖ’nün 2016’daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da meslektaşlarına yardım etmek için gittiği polis merkezinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Dalgıç, daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, darbe girişimi sırasında meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateşle vurularak şehit oldu.

Şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anmaya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Tepebaş Kaymakamı Sadettin Yücel, Çifteler Belediye Başkan Vekili Mahsun Kaçer ile şehidin annesi Asiye Dalgıç katıldı. Anma programında şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Duanın ardından saygı atışı yapılırken, programa katılanlar şehit Dalgıç'ın aynı mahalledeki ailesinin evini ziyaret etti.