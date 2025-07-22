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        Eskişehir'de orman yangını (3)

        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOREskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:55 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:55
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        Eskişehir'de orman yangını (3)
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        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan helikopterler, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler arazözlerle müdahale ediyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 8’i helikopter olmak üzere tüm ekiplerin orman yangınını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan yangına ilişkin bilgilendirme yayınlayan Vali Aksoy, “Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’nde meydana gelen yangına 8 helikopter, uçak, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 greyder, 3 treyler, vinç, 4 TOMA, 2 ambulans ve 112 acil sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekipleri, 144 personel ile havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir” dedi.

        Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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