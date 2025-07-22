Eskişehir'de orman yangını (3)

HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan helikopterler, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler arazözlerle müdahale ediyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 8’i helikopter olmak üzere tüm ekiplerin orman yangınını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan yangına ilişkin bilgilendirme yayınlayan Vali Aksoy, “Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’nde meydana gelen yangına 8 helikopter, uçak, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 greyder, 3 treyler, vinç, 4 TOMA, 2 ambulans ve 112 acil sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekipleri, 144 personel ile havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir” dedi.

Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.