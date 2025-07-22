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        Eskişehir'de orman yangını (3)

        AFYONKARAHİSAR'DABİR KÖY TAHLİYE EDİLDİEskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:40
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        Eskişehir'de orman yangını (3)
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        AFYONKARAHİSAR’DABİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

        Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle komşu il olan Afyonkarahisar’a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için helikopter ve uçaklar havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünün tahliye edildiğini açıkladı. Jandarma ekiplerinin de yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlattığını kaydeden Vali Aksoy, “Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili jandarma birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şu ana kadar somut bir tespit elde edemedik ama gerekli incelemeler devam etmektedir. Yangın, Afyonkarahisar ilimizin Sarıcaova Mahallesi’ne ilerlemektedir. Afyonkarahisar Valimiz ile görüşerek, o mahallede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar başlamıştır. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak ve tamamen söndürmektir. Müdahale hem havadan hem karadan devam ediyor. Yaklaşık 60 hektar civarında bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz” diye konuştu. Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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