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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı

AA

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde hava sıcaklıklarının 4 gün mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik'te havanın parçalı az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının 15 Eylül'den 19 Eylül'e kadar artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi istendi.

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