Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve evlerden çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen S.B, E.D, Ö.U. ile Z.E'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden, S.B, E.D. ile Ö.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Z.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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