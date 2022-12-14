Günyüzü ve Han ilçeleri 2023 yılında doğal gaza kavuşacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerinde doğal gaz çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Nisan 2022'de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile yapılan görüşmede 2023 yılında Han ve Günyüzü doğal gaza kavuşacağının duyurulduğu belirtildi.

ESGAZ yetkililerinin, Günyüzü ve Han Kaymakamları ve Belediye Başkanlarını ziyaret ederek süreç ile ilgili bilgi verdiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Günay, şunları kaydetti:

"İlçelerimizden bize gelen taleplerin başında doğal gaz konusu olmuştur. Bugüne kadar yakından takibini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kırsal ilçelerde doğal gaz erişimi projesi kapsamında şimdi sıra Günyüzü ve Han ilçelerimize geldi. Günyüzü ve Han ilçelerine bugün 2023'te yapılacak doğal gaz yatırımı için ESGAZ yetkilileri ziyarette bulundu. Günyüzü ve Han ilçelerine 2023 yılında CNG ile beslemek suretiyle doğal gaz arzı sağlanacak. Günyüzü ilçesi için uzun dönem yatırımlarına ait toplam maliyeti 2022 yılı fiyatlarıyla 67 milyon lira, Han ilçesi uzun dönem yatırımlarına ait toplam maliyet 2022 yılı fiyatlarıyla 60 milyon lira olması planlanmaktadır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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