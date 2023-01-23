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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarhöyük Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli ile bu kişiden madde temin eden 2 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evde yapılan aramada, uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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