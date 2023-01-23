GÜNCELLEME- Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddia edilen B.T. ile M.D. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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