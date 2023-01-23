Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Kanlıpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden piyasa değeri 250 bin lira olan sondaj makinesi parçaları ile 400 litre akaryakıt çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığın ardından Konya'ya kaçtıkları belirlenen 2 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.