Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde Eskişehir ve Balıkesir'de anıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'daki evinin önünde 30 yıl önce bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu, Eskişehir'de ismini taşıyan parkta anıldı.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkında, otomobilin bulunduğu anıt parkta düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ile çok sayıda kişi katıldı.

Konuşmaların ardından otomobilin sergilendiği anıtın önüne karanfil bırakıldı. Uğur Mumcu'nun otomobili, Eskişehir'de adının verildiği parkta 8 yıldır sergileniyor.

-Balıkesir

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi.

Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkisi, Tapu Kadastro Evleri’nin bahçesinde bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, "30 yıl önce bizden alınan Uğur Mumcu da, gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların bilinmesi için kalemini kılıç gibi kullandı. Faili meçhul bir cinayetle yaşamdan kopartılan Uğur Mumcu’yu, Adalet ve Demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız." dedi.

Tören Mesut Ergin’in konuşmasının ardından vatandaşların, Uğur Mumcu’nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.





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