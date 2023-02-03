Eskişehir Ticaret Borsası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Borsasında kırmızı ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,55 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (kırmızı ekmeklik) Kg 6,55 HMS Buğday (yemlik) Kg 6,43 HMS Arpa (ikinci derece) Kg 5,81 HMS Mısır (sarı) Kg 5,22 HMS Yulaf Kg 6,00 HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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