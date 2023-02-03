Eskişehir Ticaret Borsası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Borsasında kırmızı ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,55 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı ekmeklik)
|Kg
|6,55
|HMS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,43
|HMS
|Arpa (ikinci derece)
|Kg
|5,81
|HMS
|Mısır (sarı)
|Kg
|5,22
|HMS
|Yulaf
|Kg
|6,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.