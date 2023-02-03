İnönü'de karla mücadele çalışması yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İnönü ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, sabah erken saatlerden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, halkın sık olarak kullandıkları alanlara yoğunlaştığını belirterek, uzun zamandır beklenen kar yağışı dolayısıyla memnun olduklarını ifade etti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam edecekleri öğrenildi.

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