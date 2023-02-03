Mihalıççık Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık Ziraat Odasının 25. Olağan Genel Kurulu'nda Serhat Uysal başkanlığa seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan genel kurulda konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, geçmiş dönemlerde emek sarf edenlere teşekkür ederek, belediye olarak ilçede tarım ve hayvancılığın ileriye taşınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çorum, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde 19 oy alan Arif Çelik karşısında 31 oy alan Serhat Uysal odanın yeni başkanı oldu.

Genel kurula, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

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