BBP Genel Başkanı Destici'nin babası için mevlit programı düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla mevlit okutuldu.



Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki camide cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından dua edildi.

Mevlide, BBP Genel Başkanı Destici, yakınları, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.

Camideki programın ardından babasının kabrine ziyarette bulunan Destici, evinde taziyeleri kabul etti.

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