Eskişehir'de 22 yaşındaki çobanın öldürüldüğü yerde keşif yapılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, bir çobanın silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Ç. (44) ile öldürülen Mehmet Topaloğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Ahmet Ç, çoban Mehmet Topaloğlu'nun katilinin kendisi olmadığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Olay yerine yakın bahçenin oradan ateş ederek bir şahsın atladığını gördüm. Bundan önce olay yerinden 50-60 metre mesafeden Mehmet'in geldiğini görebiliyordum. Silah sesini dudum, arkasından da bu şahsın bahçeden atladığını gördüm. Mehmet'in sol tarafından ateş ederek arkasına dolandı. Dere yatağına doğru gitti. Siyah kar maskeli, siyah penyeli ve altında gri nokta bir eşofmanı vardı. Ayağında ne olduğunu göremedim. Bu şahıs 1,70-1,80 metre boylarındaydı. Şahıs, çalılık bir araziye girdi, ben ise ayağımda da terlik olduğu için bu yere girmem mümkün olmadığından önünü kesmek için dolandım. Dere yatağına baktım ancak şahsı göremedim."

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal İstiklalbağı Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), Temmuz 2022'de tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Aynı mahallede yaşayan Ahmet Ç. gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ahmet Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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