Eskişehir'de yağmur ve kar, suya hasret tarım arazilerine ilaç gibi geldi

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ESKİŞEHİR (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklığın yoğun olduğu illerden Eskişehir'de etkisini sürdüren yağmur ve kar, tarım arazilerinin su ihtiyacını kısmen de olsa karşıladı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 derece, en yüksek 4 derece ölçüldüğü kentte çiftçilerin uzun süredir beklediği yağışlar başladı.

Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı Eskişehir'de, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 3 günde metrekareye 5,7 kilogram yağış düştü.

Yağışların düşük rakımlı noktalarda yağmur, yüksek rakımlı merkezlerde kar olarak düştüğü kentte, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Yarın ilin batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

- 15 günlük süreçte sık sık ve yoğun kar bekleniyor

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, AA muhabirine, çiftçinin hasretle beklediği tarımsal üretim için ihtiyaç duyulan kar yağışının başlamasından mutlu olduklarını söyledi.



Tarım arazilerindeki kar örtüsünün, bitkilerin gelişmesi için önemli olduğunu vurgulayan Zeydan, şöyle konuştu:

"Günyüzü ilçemizde halihazırda merkeze benzer bir kar yağışı yok. Sivrihisar'ımızda var. Çifteler, Mahmudiye'de maalesef yine çok az vaziyette. Bu gece aldığımız yağış gibi onlar yağış almadılar. Beylikova ilçemizde de oldukça iyi, Eskişehir'in merkezine benzer ölçüde bir kar var. Diğer taraflara da bugünlerde gelecektir diye düşünüyorum. Meteoroloji yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Önümüzdeki 15 gün içinde de sık sık ve yoğun kar yağışlarıyla karşılaşacağımızı söylediler. Çiftçi adına, Türk tarımı adına, özellikle Eskişehir tarımı adına çok sevinçliyim, çok mutluyum."

Beylikova ilçesinde yaklaşık 500 dönüm alanda arpa, buğday ve mısır yetiştiren çiftçi Lütfü Dalgıç ise mevsimsel kuraklık nedeniyle kar yağışını uzun süredir beklediklerini ifade etti.

Toprakla buluşan tohumların gelişimi için kar yağışını önemsediklerini anlatan Dalgıç, "İlerleyen günlerde devam etmesi tarımsal üretimimiz adına faydalı olacaktır. Yağış bizi memnun etti." dedi.

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