Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Özcan Kızıltan oldu

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi.
Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevi için tecrübeli antrenör Özcan Kızıltan ile 1,5 sezonluk anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kızıltan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Armağan Yapıcı ve Semih Dülger'in görev alacağı kaydedilen açıklamada, "Atletik performans antrenörü ise İrem Özdemir olacak. Ekipte kaleci antrenörü Sinan Ören ve analist olarak da Sertan Önel yer alıyor. Teknik direktörümüz Özcan Kızıltan ve ekibine 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.