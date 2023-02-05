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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki taylar karla tanıştı

AA

Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki taylar karla tanıştı

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde son aylarda doğan at, koyun ve sığır yavruları karla tanıştı.

Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır, tiftik keçisi, Anadolu merinosuyla hayvancılıkta ön plana çıkan Anadolu Tarım İşletmesi, bitkisel üretimle de çiftçilere destek oluyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bölgede yer alan işletme sahası, iki gündür yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

İşletmede yetiştirilen hayvanlara, kış mevsiminin zor şartlarında titizlikle bakılıyor. Dondurucu soğuk havada hayvanların tüm ihtiyaçları belirlenen çalışma programı çerçevesinde aksatılmadan görülüyor. Birçok rekor satışa imza atılan işletmede yetiştirilen tayların beslenme ve bakımları özenle yapılıyor.

İşletmede büyük emekle yetiştirilen hayvanlardan bazıları ilk kez karla buluştu. Tay, kuzu ve buzağıların kar örtüsüyle ilk defa buluşması, anneleriyle koşuşturması AA ekibince dronla görüntülendi.

- İşletmede geçen yıl 1546 kuzu dünyaya gözlerini açtı

Geçen sene 2 bin 983 baş esmer sığır ırkına sahip işletmede, 1323 buzağı üretimi yapıldı.

2021 yılında 1200 baş ana ile başlanan Anadolu merinosu ırkı koyun yetiştiriciliğinde, geçen yıl 1960 baş hayvan varlığı ve yüzde 43 ikizlik oranı ile 1546 kuzu doğumu gerçekleşti.

İşletme, keçi yetiştiriciliğinde de önemli bir konumda bulunuyor. 2022'de 1100 keçiye sahip olan işletmede, 519 baş anadan 570 oğlak dünyaya geldi.

Anadolu Tarım İşletmesi, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde geçen yıl 494 baş at varlığı ile atçılık faaliyetlerini sürdürdü. Tesiste geçen yıl 119 tay dünyaya gözlerini açtı, 90 tay satışı ile 26 milyon 335 bin lira gelir elde edildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2022'de düzenlenen elit tay satışı ihalesinde Anadolu Tarım İşletmesinde yetişen 5 tay birer milyon liranın üzerinde alıcı buldu. "Ayabakan"ın yavruları olan "Efsaneat" 1 milyon 900 bin, "Atabeyli" ise 1 milyon 800 bin liraya satıldı.

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