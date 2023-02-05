Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde 8 ton sucuk iki saatte tükendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali"nde vatandaşlara 8 ton sucuk ikram edildi.

Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, vatandaşlara sucuk dağıttı. Yoğun ilgi gören festival kapsamında yaklaşık 8 ton sucuk, iki saat içinde tükendi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü, açılış konuşmasında, yurt içinden ve dışından yaklaşık 350 bin kişinin festival için ilçeye geldiğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen 350 bin kişiye yaklaşık 7,5 ton sucuğun yanı sıra bu yıl da 25 metrekarelik sac tavada 450 kilo sucuğa 3 bin yumurta kırarak sucuklu yumurta hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışına AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Sivrihisar Saat Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.



Festivalde, bir metre uzunluğundaki sucuk ekmeği en kısa sürede yeme yarışması da düzenlendi.

Etkinlik, sanatçılar Zara ve Özgür Can Çoban konseri ile sona erdi.

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