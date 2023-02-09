Günyüzü ilçesinde 2 öğrenci harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Günyüzü ilçesinde yaşayan 2 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle başlatılan kampanyalara harçlıklarıyla destek oldu.



Günyüzü Kaymakamlığına gelen 7'nci sınıf öğrencisi Elise Oruç ile 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Can Oruç, görevlilere deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardımda bulunacaklarını iletti.



Oruç kardeşler, kumbaralarından biriktirdikleri 370 lirayla depremzedelere destek için bağışta bulundu.

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