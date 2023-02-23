Mihalgazi Belediyesi vatandaşlardan turşuluk ürün satın alacak

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi İlçe Belediyesi, vatandaşlardan alım garantisiyle turşuluk ürün fidesi dikmesini istedi.



Mihalgazi Belediyesine ait sakarı ev tipi turşu fabrikası 2023 yılında kurulacak turşularda kullanmak üzere istenilen kornişon salatalık, biber ve lahana çeşitlerinden fide diken çiftçilere alım garantisi veriyor.



Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, sakarı ev tipi turşu fabrikası için bu turşuluk fideleri tercih eden vatandaşların boş arazilerini değerlendirebileceğini belirterek, "Belirtilen fideler yetiştirildiğinde ürünleri belediyemiz tarafından alım garantili olacak. Çiftçimizin yetiştirdiği az ya da çok tüm ürünleri satın alacağız. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.



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