Çifteler'de nohut üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere tohum dağıtıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde "Nohut Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında tohum teslim töreninin düzenlendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında desteklenen çalışma doğrultusunda çiftçilere nohut tohumlarının teslim edildiği belirtildi.

Projeyle öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 500 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Çifteler ilçesinden 15 çiftçiye 5 bin kilogram tohum desteği sağlandı. Sağlanan bu destekle tarımsal üretim zincirine 13 yeni çiftçi dahil edilerek Çifteler'de nohut üretim alanları yüzde 50 artırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Eskişehir'de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 projenin desteklenmeye hak kazandığı ifade edildi.

Eskişehir'de projeyle Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde belirlenen şartları taşıyan 451 çiftçiye 58 bin 800 kilogram nohut tohumu desteği verileceği aktarıldı.

Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50'si çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon lira bütçe ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan 5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı "Azkan" çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılacağı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 2022 yılında Mahmudiye ilçesinde 60 çiftçi eliyle 3 bin 350 dekarlık tarım arazisi yine 'Azkan' çeşidi nohut ile ekilerek çiftçilere önemli bir kazanç sağlanmıştır. 2021 yılında Alpu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra çiftçiler tarafından benimsenen ve yoğun talep gören 'Azkan' çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir'de yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir."

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Asuman Cansu, projede görevli il, ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

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