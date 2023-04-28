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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de muhtarlarla bir araya geldi:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de muhtarlarla bir araya geldi:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konutlara bedava doğal gaz verilmesine ilişkin, "Uygulamaya da hemen başladık. İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz." dedi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir araya gelen Dönmez, Sarıcakaya'ya yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yörelerin, ilçelerin, köylerin yaşam standartlarını artırarak gençleri buralarda tutup nüfusu artıracaklarını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Gıda güvenliği tüm dünyada en kritik konuların başında geliyor. Ardından enerji güvenliği geliyor. Gıda güvenliğinde de en kritik konu çiftçiniz olmazsa istediğiniz kadar toprağınız, suyunuz, havanız olsun bir işe yaramıyor. Onu ekecek, büyütecek, geliştirecek, biçecek insana ihtiyacımız var. 20, 30, 50 sene öncesinin artık tarım tekniklerini yapmamız halinde de rekabet edemiyoruz. Daha modern ve iyi tarım yapmamız lazım. Pazarın taleplerine uygun bir şekilde bunları yapmak gerekiyor. Çünkü buradan gönderdiğiniz ürünü pazarlarda iyi tanıtamazsanız bir şey elde etme imkanınız da olmuyor. Eski klasik yöntemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor."

- "Aracıların üretici kadar kazanmasını adil bulmuyoruz"

Bakan Dönmez, Türkiye'de hükümet olarak birçok sosyal kesime destek verdiklerini, tarıma ve çiftçiye sağladıkları desteklerin bunun ilk sırasında yer aldığını dile getirdi.

Tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 devlet tarafından destekleneceğini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından daha iki gün önce sulama birlikleri üzerinden sulama yapan çiftçilerimize yüzde 50 suda indirim desteği açıklandı. Niçin bu? Çiftçimizin girdilerini mümkün olduğu kadar azaltalım, maliyetleri düşürelim. Nihayetinde buradaki ürünlerimizi şehirdeki insanlarımız sofralarında tüketiyorlar. Biz sizin maliyetlerinizi, girdilerinizi ne kadar aşağıya çekebilirsek, doğal olarak da pazardaki fiyatlar da o ölçüde aşağıya inmiş olacak. Üreticiden tüketiciye giden tedarik zincirinde elbette aracı olacak. Ancak aracıların da üretici kadar kazanmasını da adil bulmuyoruz. Birçok yeri geziyoruz. Tarlarda domates 5 lira, pazarda 15-20 lira. Bu doğru bir yaklaşım değil. Elbette onun da maliyeti var. Toplayacak, taşıyacak, yerine göre firesi olacak. Saklaması gerekiyorsa saklaması olacak. Perakende ayağında başka birtakım maliyetler de giriyor ama Türkiye'de özellikle son yıllarda tartışılan konu nedir? Çiftçinin tarlasındaki ürünün fiyatıyla pazardaki ürün fiyatı arasındaki fark. Bunun için de hükümetimiz bu Hal Yasası başta olmak üzere birtakım yasal düzenlemelerin de epey üzerinde çalıştı. Nasip olursa yeni dönemde Meclis'imizin önüne, gündemine gelecek konulardan biri de o olacak. Oradaki temel amacımızı hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak."

- "Biz milletimize verdikçe Rabbim de bize veriyor"

Dönmez, Sarıcakaya ilçesinde doğal gaz gitmeyen evin kalmayacağını vurguladı.

Şimdi ellerinin daha rahat olduğunu kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık kendi yerli gazımız var. Televizyonlardan izlediniz, gazetelerden okudunuz. Karadeniz'de, Rabbim nasip etti, çok büyük bir keşif yaptık. 710 milyar metreküp... O miktar Türkiye'deki tüm konutların kullandığı gazı 35 yıl süreyle sağlayacak kapasiteye eşit demektir. Başlı başına büyük bir müjde, vatandaşımızın sevincine sebep oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla da yetinmedi. Milletimiz hasretle bekledi. Biz hep 'Çıktığında hem devletimiz hem milletimiz kazanacak' dedik. 'Şimdi buna karşılık verme zamanı geldi' dedi. 'İlk ay faturalar bizden, bir yıl süreyle de mutfakta kullandığınız doğal gazı bedavaya vereceğiz' dedi. Uygulamaya da hemen başladık. İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz. Ben şuna inanıyorum: Biz milletimize verdikçe Rabbim de bize veriyor. Bu müjdelerin arkası gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Yeter ki siz arkamızda durun, duanızı eksik etmeyin."

Toplantıya, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan katıldı.

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