Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kent merkezinin yüksek bölgelerine sabah saatlerinde düşen kar, beyaz örtü oluşturdu.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde sis de etkisini hissettirdi.





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