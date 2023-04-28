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Bakan Dönmez, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde vatandaşlara hitap etti:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde vatandaşlara hitap etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında Türkiye'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 10'unu tek tesisten karşılar hale geleceklerini bildirdi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde belediye hizmet binası önünde halka seslenen Dönmez, dağları, tepeleri ve dereleri aşıp bu ilçeye doğal gaz getirdiklerini söyledi.

Düne kadar doğal gazın tamamının yurt dışından ithal edildiğini anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Ama artık gazımız var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli gazımızı 2,5 yıl gibi çok kısa bir süre içinde, denizin 2 bin 200 metre altında 170 kilometre uzaktan gazı karaya getirdik. Ramazan ayının son gününe de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle karada yaktık. Şimdi o gaz mayıs ayından itibaren Türkiye'deki 81 ilde, 700'ün üzerindeki ilçemizde yanmaya başlayacak. Bu da yetmez. Evet büyük bir keşif. Milletimiz hasretle bekliyordu. Cumhurbaşkanımız 'Bu keşif evet büyük bir keşif ama insanımızın hasretle, özlemle beklediği bu gazı sadece keşifle anlatamayız. Onların mutfağına, cüzdanına, kesesine yansıması lazım. İlk bir ay gaz bizden' dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da yetmez. Mutfaklarda ve sıcak suda kullandığınız gazı da bir yıl süreyle bedavaya veriyoruz. Birileri vadeder sonra unutur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler vadettiğimizde yerine getirmek için, o sözü yerine getirmek için gece gündüz çalışırız. Söz bizim için inancımız için namus."

- "Ülkeyi bu adamlara teslim edecek olursak inanın bugünlerimizi çok ararız"

Bakan Dönmez, Eskişehir'in yerel hizmetlerde bazı sıkıntılar yaşadığını ancak mümkün olduğu kadar merkezi idarenin, hükümetin hizmetleriyle bu açığı da kapatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçim yapacağını dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta şunu oylayacağız: 'Bu hizmetler, bu yatırımlar, milli birliğimiz beraberliğimiz altında devam etsin mi etmesin mi?' Bakın birileri bayrağımızın altında milli marşımızı okuyamayanlarla birlikte hareket ediyor. Çok iyi görüyorsunuz. Onlara gereken dersi, cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vermeye hazır mıyız? Şu topraklar, fazla değil 100 yıl önce atamızdan, dedemizden bize emanet. Ben de bu coğrafyanın insanıyım. Binlerce şehidimiz oldu. Yetmedi, özellikle 40 yıldır bu ülkeyi bölmeye çalışan insanlara karşı da mücadele verdik. 282 şehidimiz var bu topraklarda. Şehitlerimizin miras bıraktığı bu toprakları sonuna kadar savunmaya hazırız ama birileri kapalı kapılar ardında, masanın altında, üstünde bunlara bir şeyler vadetti ki şimdi Kandil'den, oradan buradan bunlara destek mesajları geliyor. Çıkıp açıkça söylesinler. Onların adamları da buraya gelecek. 'Siz ne vadettiniz onlara? Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız' diyeceksiniz. Aksi takdirde bu ülkeyi bu adamlara teslim edecek olursak inanın bugünlerimizi çok ararız."

- "Dünya liderimiz var"

Dönmez, Türkiye'nin kritik bir dönemeçte olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya liderimiz var. Gittiğimiz her yerde olağanüstü bir ilgi var. Herkes konuşuyor, tüm dünya liderleri ama 'Sayın Erdoğan ne konuşacak?' diye bakıyor. 'Onun ağzından ne çıkacak?' diye bakıyor. Şurada, çok fazla uzak değil, komşu iki ülke bir savaş yaşadı. Tahıl krizi yaşandı. Kim çözdü? Erdoğan çözdü. Birleşmiş Milletler devreye girdi ama çözemedi. Her iki lideri de aradı, çözemedi. Sonunda dedi ki 'Bu anahtar, çözüm Erdoğan'ın elinde. Onu bir arayalım. Aracılık etsin. Şu sorunu çözelim.' Erdoğan çözdü. Sadece kendi ülkemiz açısından değil. Bakın Afrika'da yüzlerce, binlerce insan açlık kıtlık çekiyor. O tahıl oraya gitmeseydi bir sürü insan, mazlum kişi belki de açlıktan ölecekti. Liderimiz sadece bu coğrafyada yaşayanların, bu ülkede yaşayanların lideri değil, başı derde giren herkese çare olur. Afrika'yı birçok kez kendisiyle birlikte ziyaret ettik. İnanın her gittiği noktada binlerce insan, bizi tanımaz, hemşehriliğimiz akrabalığımız yok ama her gittiği noktada bu şekilde kalabalık yığınlar liderimizi karşıladı. Adeta o yörenin, o ülkenin lideri gibi... Muhalefette böyle bir özellik var mı? Bay Kemal yurt dışına gittiği zaman bu şekilde karşılanabilir mi? Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Kılıçdaroğlu... Fotoğrafları yan yana getirin bakayım. Yurt dışında kimin sözü dinlenecek? Bay Kemal, 'Sözüm dinlensin' diye gelmiyor, 'Ben sizin sözünüzü dinlerim' diye geliyor. Arada bu kadar büyük fark var."

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yöntemi ile katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bunun Türkiye'nin tek kalemde, tek alanda bugüne kadar yürüttüğü en büyük yatırım projesi olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir projeden bahsediyorum. Nükleer santralimiz bittiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 10'unu tek bir tesisten karşılar hale geleceğiz. Dün bunlar çok konuşulurdu. Hayal edilirdi ama bir türlü başlanamaz, bitirilemezdi. Niye? Çünkü Türkiye'de biz iktidara gelinceye kadar hükümetlerin ortalama süresi 18 ayı geçmiyordu. 18 ayda o yörenin, kentin, devletin, ülkenin sorunlarını anlamaya bile vaktiniz olmaz. Bir de sorunu anlayacaksınız, çözüm bulacaksınız, proje geliştireceksiniz, başlayıp bitireceksiniz mümkün değil ama 20 yıldır AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığı, bitirdiği birçok projeyle tanıştı. İşte nükleer güç santrali de bunlardan biri. Bir yıl içinde de devreye girecek. Şu anda dünyada inşaatı devam eden en büyük nükleer güç santrali projesinden bahsediyoruz. 25-30 bin kişi çalışıyor orada gece gündüz. Bundan önce 4 defa denediler, başaramadılar. Biz geldik, başardık hamdolsun. Kimin sayesinde, sizin sayenizde. Eğer destek verirseniz, 'Yolunuza devam' derseniz biz yine bu sorumluluğu almaya hazırız."

Vatandaşlara yemek ikram eden Bakan Dönmez, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve diğer ilgililerle pazar yerinde tezgah açan esnafı selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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