Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ESTÜ'yü ziyaret etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne (ESTÜ) ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı'nı ziyaret ederek bilgi alan Bakan Dönmez'e, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Yunus Özdemir ve Prof. Dr. Onur Kaya, Sismik İzolatör Test Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ve ESQUAKE personeli eşlik etti.

Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Özdemir, Dönmez ve beraberindekilere, depremler nedeniyle yapılarda meydana gelen hasarları engellemek amacıyla geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılmaya başlanılan sismik izolatörlere yönelik testlerin yapıldığı laboratuvara ilişkin bilgi verdi.

ESTÜ proje takımlarının stantlarını da ziyaret eden Dönmez, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla en verimli hidrojen enerjili aracı yapmak için yola çıkan HİDROANA Takımı, güneş enerjili ve elektrikli araç projesi takımı ESTÜ Solar Team, ESTÜ'nün Mobil Şarj İstasyonu Projesi EVbee ve insansız hava araçlarını özgün bir şekilde tasarlayıp üreten Anatolia Aero Design İHA proje takımı üyeleriyle görüştü.

Bakan Dönmez, öğrencilerden, geliştirdikleri projelere ilişkin bilgi aldı.

- Togg, ESTÜ'nün mobil şarj istasyonu EVbee'de şarj edildi

Bakan Fatih Dönmez'in ziyareti dolayısıyla ESTÜ'nün İki Eylül Kampüsü'ne getirilen Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg, ESTÜ'nün mobil şarj istasyonu EVbee'de şarj edildi.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik'in kurucusu olduğu mobil şarj istasyon ağı EVbee, bir mobil istasyon olması dolayısıyla sabit şarj istasyonlarının tamamına karşı büyük yenilik oluşturdu.

Ziyarette Bakan Dönmez'in de detaylı bilgi edindiği mobil şarj istasyon ağı, elektrikli araç sahiplerine kolaylıklar sunuyor.

Elektrikli araç şarjı konusunda kullanıcıların menzil kaygısına çözüm niteliğinde ortaya çıkan EVbee, DC enerji aktarımı ile elektrikli araçlara 120 kilovatsaat çıkış düzeyinde hızlı şarj imkanı sağlıyor.

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