Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ESTÜ'yü ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ESTÜ'yü ziyaret etti

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ESTÜ'yü ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne (ESTÜ) ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı'nı ziyaret ederek bilgi alan Bakan Dönmez'e, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Yunus Özdemir ve Prof. Dr. Onur Kaya, Sismik İzolatör Test Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ve ESQUAKE personeli eşlik etti.

Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Özdemir, Dönmez ve beraberindekilere, depremler nedeniyle yapılarda meydana gelen hasarları engellemek amacıyla geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılmaya başlanılan sismik izolatörlere yönelik testlerin yapıldığı laboratuvara ilişkin bilgi verdi.

ESTÜ proje takımlarının stantlarını da ziyaret eden Dönmez, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla en verimli hidrojen enerjili aracı yapmak için yola çıkan HİDROANA Takımı, güneş enerjili ve elektrikli araç projesi takımı ESTÜ Solar Team, ESTÜ'nün Mobil Şarj İstasyonu Projesi EVbee ve insansız hava araçlarını özgün bir şekilde tasarlayıp üreten Anatolia Aero Design İHA proje takımı üyeleriyle görüştü.

Bakan Dönmez, öğrencilerden, geliştirdikleri projelere ilişkin bilgi aldı.

- Togg, ESTÜ'nün mobil şarj istasyonu EVbee'de şarj edildi

Bakan Fatih Dönmez'in ziyareti dolayısıyla ESTÜ'nün İki Eylül Kampüsü'ne getirilen Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg, ESTÜ'nün mobil şarj istasyonu EVbee'de şarj edildi.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik'in kurucusu olduğu mobil şarj istasyon ağı EVbee, bir mobil istasyon olması dolayısıyla sabit şarj istasyonlarının tamamına karşı büyük yenilik oluşturdu.

Ziyarette Bakan Dönmez'in de detaylı bilgi edindiği mobil şarj istasyon ağı, elektrikli araç sahiplerine kolaylıklar sunuyor.

Elektrikli araç şarjı konusunda kullanıcıların menzil kaygısına çözüm niteliğinde ortaya çıkan EVbee, DC enerji aktarımı ile elektrikli araçlara 120 kilovatsaat çıkış düzeyinde hızlı şarj imkanı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli ...
Eskişehirli taksici aracında unutulan 2 bin avro ve 1500 liranın sahibini arıyor
YEREL HABERLER Eskişehirli taksici aracında unutulan 2 bin avro ve ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de Ulaşım Sektörü ...
Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz (3)
YEREL HABERLER Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz ...
Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz (2)
YEREL HABERLER Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz ...
Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz
YEREL HABERLER Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Okulum Bir İnci Projesi Ödül Töreni"nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Okulum Bir İnci Projesi ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TEI'de ...
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, partisinin Cumhurbaşkanı Seçimi'yle ilgili görüşünü açıkladı:
YEREL HABERLER SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, partisinin ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de gençlerle fidan dikip piknik yaptı:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de gençlerle fidan dikip ...
Bakan Dönmez, Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları ...
Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de işçilere hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de işçilere hitap etti:
Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye´nin seçimi değil
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye´nin seçimi ...
PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den sonra internette satılabilecek en çok ürünü olan ülke"
YEREL HABERLER PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "Türkiye, Çin'den ...
Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan gaspçıya 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan ...
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi Eskişehir'de başladı
YEREL HABERLER "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 87'ncisi ...
Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu davasında evli çifte hapis ...
Evden 16 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Evden 16 kamyon çöp çıktı
Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri yaptı, eşi resimlerini çizdi
YEREL HABERLER Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri ...
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı davada tanıklar maktulü suçladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı ...
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı
Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.