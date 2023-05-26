Eskişehir'deki "Türk Mutfağı Haftası" stantlarında yöresel tatlar ikram edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Vilayet Meydanı'nda kurulan stantlarda yöresel lezzet ikramında bulunuldu.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda, 20'den fazla kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun standı Eskişehirlilerle buluştu.



Katılımcılar, yöresel lezzetleri tatmanın yanı sıra geleneksel ezgilerle dans etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen yıldan bu yana 21-27 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası ile yöresel lezzetleri tanıtmanın amaçlandığını söyledi.

Dernekler ve ilçe belediyelerinin de katılımıyla meydanda stantlar kurduklarını belirten Azade, "Burada önemli olan, gençlerimize bunları anlatabilmek ve Türk mutfağını sürdürülebilir hale getirmek, babaannelerimizin, annelerimizin yapmış olduğu yemekleri gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

Gün boyu devam edecek etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile BBP İl Başkanı Salim Acabay da katıldı.





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