Eskişehir'de mısır ekim aleti hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde mısır ekim aleti çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Parsibey Mahallesi'nde S.Y'ye ait mısır ekim aletinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu tarım aletinin şüpheli H.A. tarafından çalınarak Alpu ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki M.K'ye ait eve götürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda H.A. ile M.K. gözaltına alındı. Tarım aleti ise sahibine teslim edildi.

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