Mihalıççık Halk Eğitim kursiyerlerinde yıl sonu sergisi

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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.



Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılar kursların yıl sonu sergisi Kaymakamı Ozan Bozçalı, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş, Halk Eğitimi Kurum Müdürü Sevban Çörüş, diğer ilgililer ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Çörüş, yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 44 kursta 1021 kursiyere eğitim verildiğini bildirdi.



14 mesleki ve teknik kursla 258 kursiyere meslek edinme alanında eğitim verildiğini anlatan Çörüş, "İlçemizde meslek edindirme kurslarını vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra el sanatları ve dikiş nakış kurslarında ilçemiz kirazı ile meşhur olması sebebiyle kiraz meyvesi, çiçeği gibi işlemeli fular, cüzdan, kalemlik, çanta, magnet gibi çalışmaları ilk kez yaptık. Bunu döner sermayeyle destekleyip geliştirmek için çalışmalarımıza devam edecek." diye konuştu.



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