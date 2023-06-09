Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesinde 8 gözaltı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partili grup, İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı.

İzinsiz basın açıklaması yapmaya çalışan gruptan bir kişi, LGBT bayrağı açtı. Çevredekiler ise buna tepki gösterdi. Güvenlik tedbiri alan polis ekipleri de bayrağın gerginliğe neden olduğunu belirterek, kaldırılmasını istedi.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen mukavemette bulunarak bayrağı kaldırmayan gruptan 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine götürüldü.

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