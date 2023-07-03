Eskişehir'de 41 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan muavin öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de 41 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan muavin öldü

AA

Eskişehir'de 41 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan muavin öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün Pamukkale Turizm'e ait Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan aracın muavini Yasin Erol, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yasin Erol'un cenazesi, Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namaz ardından toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 41 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs kazasında yaralanan muavin Yasin, hayatını kaybetti -Yeniden
YEREL HABERLER Otobüs kazasında yaralanan muavin Yasin, hayatını ...
Otobüs kazasında yaralanan muavin Yasin, hayatını kaybetti.
YEREL HABERLER Otobüs kazasında yaralanan muavin Yasin, hayatını kaybetti. ...
Eskişehir'de hırsızlık için girdikleri apartmanın güvenlik kamerasına zarar veren 4 zanlı aranıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık için girdikleri apartmanın ...
Kırmızıda geçen otomobil, motosiklete çarptı; sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Kırmızıda geçen otomobil, motosiklete çarptı; sürücü ...
Eskişehir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobille motosikletin çarpışması ...
Sivas Madımak Otelinde katledilen 35 kişi, Eskişehir'de anıldı
YEREL HABERLER Sivas Madımak Otelinde katledilen 35 kişi, ...
AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı bayramlaştı
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 41 yaralı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 41 yaralı ...
Motosiklet kazasında ölen Ezgi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ölen Ezgi, gözyaşlarıyla son ...
Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız toprağa verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu ...
Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri bayramlaşma programında buluştu
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri bayramlaşma ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 yolcu yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen yolcu otobüsündeki ...
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 35 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 35 yaralı
Eskişehir'de şarampole devrilen otobüsteki 35 yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de şarampole devrilen otobüsteki 35 yolcu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.