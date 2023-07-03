Eskişehir'de 41 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan muavin öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Önceki gün Pamukkale Turizm'e ait Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan aracın muavini Yasin Erol, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Yasin Erol'un cenazesi, Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namaz ardından toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 41 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.