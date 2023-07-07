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        Eskişehir'de Kalabak Su ücretine zam yapıldı

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        Giriş: 07.07.2023 - 16:50
        Eskişehir'de Kalabak Su ücretine zam yapıldı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Kalabak Su ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

        İdareden yapılan açıklamada, 8 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere şehir merkezinde Kalabak damacana suyu fiyatının 15 lira olarak belirlendiği belirtildi.

        Açıklamada, son dönemde akaryakıt zamları, personel ve amortisman giderleri ile dövize bağlı hammadde girdi maliyetlerinin artışı nedeniyle Kalabak Suyu fiyatlarında artışa gidildiği kaydedildi.

        Kapıya/eve teslim esasıyla çalışan "Alo Kalabak" hizmeti 20 lira, merkezden 30-60 kilometre arasındaki uzaklıkta olan ilçe ve mahallelerde 18 lira, 60 kilometre üzerindeki ilçe ve mahallelerde ise damacana fiyatı 20 lira olduğu ifade edildi.

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