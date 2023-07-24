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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:48
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangını kontrol altına alındı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle fabrika yanındaki zincir markete ait depoya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulunmaya başladı.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

        Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

        İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve diğer ilgililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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