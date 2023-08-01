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        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in URAYSİM Projesi açıklamasına tepki

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:42
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in URAYSİM Projesi açıklamasına tepki

        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

        Reyhan, yaptığı açıklamada, Büyükerşen ve CHP Eskişehir İl Başkanlığının URAYSİM Projesi'nin Alpu Ovası'nda verimli tarım arazilerini işgal ettiğine dair yanlış bir algı oluşturarak, mahkemece verilen iptal kararını sevinç nidaları içinde paylaştığını belirtti.

        Alpu Ovası'nın 4,5 milyon metrekare olduğunu ve projenin ovada yüzde 1'lik bir alanı bile kapsamadığını aktaran Reyhan, şunları kaydetti:

        "URAYSİM Projesi'nin yapılması için tüm Alpu Ovası istimlak edilecek gibi yanlış bir algı bile isteye oluşturuldu. Alpu yolunda tarım arazisi olduğu söylenen alanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 2 beton santrali, imar inşaat alanı, makine ikmal alanı, ulaşım hizmetleri alanı, ESKİ'ye ait arıtma tesisleri, Odunpazarı Belediyesi'ne ait araç park alanı hayvan barınağı var. Bu alanlar tarım arazisi değil miydi? Belediye Başkanı'nın kendi kaçak villasının olduğu arazi tarım arazisi değil miydi? Çevresi ile birlikte imara açtılar. URAYSİM Projesi tüm Alpu Ovası'nı kapsıyormuş gibi algı oluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Alpu Ovası'ndaki tarım arazilerini kurtardık. Oralar birinci sınıf tarım arazileri' diyor. Kaçak villasını yaptığı alan kaçıncı sınıf tarım arazisi idi? Şehirde imara açtığı alanlar kaçıncı sınıf tarım arazisi idi? Alpu Ovası'nın yüzde 1'lik bölümüne bile tekabül etmeyen alan için tarım arazilerini kurtardık algısı yapan Belediye Başkanı'nın gerçek amacının URAYSİM Projesi'ni ve şehre kazandıracaklarını engellemek olduğu çok açık."

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