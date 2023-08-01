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        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediyesine URAYSİM tepkisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:30
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediyesine URAYSİM tepkisi

        ESKİŞEHİR (AA) - MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi'ne karşı çıkmasına tepki gösterdi.

        Candemir, yaptığı yazılı açıklamada, belediye yönetiminin, URAYSİM'in yapımına Alpu Ovası'nı gerekçe göstererek karşı çıktığını ifade etti.

        Yerel mahkemeden sonra üst mahkemenin de kararı onadığına değinen Candemir, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, "İmara açıp eğlence merkezi haline getirdiğiniz fabrikalar bölgesi önemli değil miydi?" sorusunu yöneltti.

        Büyükşehir Belediyesinin 24 yıldır Başkan Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetildiğini anımsatan Candemir, şunları kaydetti:

        "Sümer, Aşağısöğütönü, Karagözler birinci sınıf tarım arazisi değil mi? Kaçak villa yaptığınız Söğütönü birinci sınıf tarım arazisi değil mi? Belediyelerdeki üst düzey bürokratlarınızın gölet manzaralı kaçak yapıları, koruma havzası içinde değil mi? Keşke URAYSİM gibi bir projenin iptali için gösterdiğiniz hassasiyeti Odunpazarı Belediyesinin beton ve plastik yığınına çevirdiği Hamamyolu için gösterseydiniz. Bu proje kapsamında kesilen ağaçlar için feryat etseydiniz, belki inandırıcı olurdunuz. Bu gayretinizi Eskişehir'in altyapı, imar, şehir içi ulaşım ve otopark sorunları için gösterseydiniz. Derdiniz birinci sınıf tarım arazileri ya da doğa değil, şehrin gelişimine engel olmak. URAYSİM'in gerçekleşmesi için sürecin takipçisi olacağız."

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