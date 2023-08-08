Eskişehir'de TAKE Projesi kapsamında 2 yılda 120 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Eskişehir'de yaklaşık 2 yılda nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki yaklaşık 120 bin dekar alanda tarımsal üretim başladı.

Eskişehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce TAKE Projesi kapsamında 2021 yılından itibaren atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla çiftçilere tohumluk ve fide desteği verildi.

Müdürlük tarafından uygulanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi" ile Mihalıççık, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde kullanılmayan sulanabilir toplam 400 dekardan fazla bir alana 20 bine yakın fidan dikildi.

TAKE Projesi kapsamında Mihalıççık ilçesinde uyguladıkları "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi"nden yararlanan üreticilerin kiraz bahçelerini ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerle çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Mihalıççık'ın Eskişehir'in kiraz üssü bir ilçesi olduğunu kaydeden Gümüş, "Bu proje kapsamında sadece 431 dekar meyve bahçesi kurmuşuz. 2021 yılında sadece 3 ilçemize, 7 bin 260 kiraz, 6 bin erik fidanı ve 6 bin 390 adet de Trabzon hurması vermişiz. Tabii daha sonraki yıllarda biz bu projenin kapsamını da genişlettik. Hem meyve, hububat, nohut için yaptık. Yemeklik baklagiller ve çiftçilerimizin, hayvancılarımızın ihtiyacı olan yemlik baklagiller için de yaptık. 2021'de toplamda 100 ton ilk etapta buğday ve arpa tohumunu TAKE Projesi kapsamında ayarladık." diye konuştu.

Çiftçinin gayretleriyle emeğinin karşılığını aldığını vurgulayan Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl, son iki yıldır özellikle 2021'de kurak sezon vardı ama 2022'de yine yağışlı bir sezon vardı. 2023'te kışın kurak geçen sezon daha sonra gelen yağmurlarla çok büyük berekete dönüştü. Artık dallarını taşımayan kirazlarımız var. Tarlalarımızda buğdaylarımız, arpalarımız var. Mısırımız, ayçiçeğimiz var. Depolarımız almıyor. Tüccarımızın verdiği düşük fiyata rağmen devletimiz daha yüksek fiyattan çiftçimizden malını almak için bütün personeliyle depolarında müdürleriyle, amirleriyle, memurlarıyla, işçileriyle seferber oldu. Çiftçimiz mağdur olmasın yeter ki daha fazla para kazansın diye çaba sarf ediyoruz."

- "Bu yıl sonuna kadar 200 bin dekar üzerine çıkmayı çıkarmayı hedefliyoruz"

İl genelinde 2 yıldaki destekleriyle atıl vaziyetteki alanlarda üretime geçildiğine dikkati çeken Gümüş, "Özellikle atıl olan veya nadasa terk edilen, hiç kullanılmayan arazilerin toplamı, tarıma kazandırılan alan, vermiş olduğumuz desteklerle beraber 120 bin dekarı buldu. Eskişehir için çok büyük bir rakam bu. Bereketli topraklardayız. Nihayetinde bu seneki güz döneminde vermeyi planladığımız, projesini yaptığımız desteklerle beraber bu yıl sonuna kadar bunu 200 bin dekar üzerine çıkmayı çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Yeter ki çiftçimizin yüzü gülsün. Başka bir arzumuz yok." ifadelerini kullandı.

Gümüş, son bir yılda verdikleri tüm desteklerin tutarının 1 milyar 200 milyon lirayı aştığına değinerek, "Çok şükür. Yeter ki çiftçimiz daha fazla kazansın, üretsin. Biz bu 1 milyarı 5 milyar da yaparız. Yeter ki daha fazla gayret göstersinler." dedi.

TAKE Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 900 kiraz fidanı desteği alarak 12 dönümlük alanda kiraz yetiştirmeye başlayan 56 yaşındaki üretici Durmuş Kızılkaya ise gelecek yıldan itibaren az da olsa ilk ürünleri almaya başlayacaklarını söyledi.

Yararlandığı projenin daimi olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kızılkaya, "Kırsal bölgelerde bu fidanın bir tanesini alamayacak insanlarımız var. Projenin yapılmasını isterim. Fidan dikmek, devletle bir arada çalışmak çiftçiye güven verir." değerlendirmesinde bulundu.