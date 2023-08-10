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        Eskişehir'de AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleri 14 ilçe ve 539 mahallede vatandaşlarla buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:26
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        Eskişehir'de AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleri 14 ilçe ve 539 mahallede vatandaşlarla buluşacak
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, her dönemde vatandaşla iç içe olduklarını bildirdi.

        Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İl Teşkilatı ile koordine edilen çalışma kapsamında, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 14 ilçe ve 539 mahallede programlar yapacaklarını duyurdu.

        Her dönemde vatandaşla iç içe olduklarını belirten Reyhan, şöyle devam etti:

        "AK Parti olarak vatandaşlarımıza kapılarımız her zaman açık. Vatandaşın istek ve eleştirilerine kulak veriyoruz. AK Parti İl Teşkilatımız ile koordine edilen çalışma kapsamında, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 14 ilçe ve 539 mahallede programlar yapacağız. Düzenlenecek programlarda, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetleri anlatacağız. Keza vatandaşımızın taleplerini de alıp önümüzdeki süreçte yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bugün iki ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Önümüzdeki günlerde de kurulan heyetlerle ilçe ve mahalle ziyaretlerimiz sürecek. Milletimizin kapısını her zaman olduğundan daha sık çalacağız. Çünkü AK Parti gücünü milletten alıyor."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı yeni dönemle saha çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Başkanı Süleyman Reyhan ve beraberindeki heyetin Seyitgazi ilçesinde, Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki heyetin ise Çifteler ilçesinde vatandaşlarla bir araya geleceği aktarıldı.

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