AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, URAYSİM projesini değerlendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesine ilişkin, "Şehrimizin faydasına olacak, değer katacak her projenin takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dönmez'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın şehre ziyaretinde düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunduğu belirtildi.

Dönmez, URAYSİM projesinden vazgeçmediklerini, projenin Eskişehir'in uluslararası alanda tanınırlığını artıracağını kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Eskişehir'e yeni yatırımlar ve iş fırsatları geleceğini vurgulayan Dönmez, "Raylı sistemler sektörü, tedarik zinciri, bakım-onarım hizmetleri, danışmanlık ve eğitim gibi birçok alt sektöre de ivme kazandıracaktır. Proje, Eskişehir'i raylı sistemler konusunda bir eğitim merkezi haline getirecektir. Bu da Eskişehir'deki üniversitelerin ve meslek okullarının raylı sistemler konusunda nitelikli mezunlar yetiştirmesine olanak sağlayacak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır. URAYSİM projesi, Eskişehir'e değer katacak ve şehrin gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır. Raylı sistemler sektöründe ulusal ve uluslararası bir merkez haline gelen Eskişehir, teknoloji, istihdam, eğitim ve ekonomik büyüme açısından önemli bir potansiyel ortaya koymaktadır. URAYSİM projesiyle birlikte Eskişehir, raylı sistemlerin geleceğine yön veren bir şehir olarak öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Projeye karşı açıklamalarda bulunanların gerçekte dertlerinin tarım ve yeşil olmadığını bildiklerini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının İnönü büyük ovası içerisinde kalan Yusuflar, Karabayır bağları, Keskin ve Bursa yolu imar planı ile konut amaçlı tarım dışına çıkarmak istediği alan toplam 34 bin dekar iken URAYSİM projesi için tarım dışı kullanım talebi Alpu ve Beylikova büyük ovaları içerisinde kalan sadece 1169 dekardır. Bu örnek dahi amaçlananının salt engellemek olduğunu gösteriyor.

Hukukçularımız mahkeme kararları ile ilgili gerekli incelemeyi yapıyorlar. Tüm paydaşların katılımı ile düzenlediğimiz toplantının çıktıları doğrultusunda yeni bir işlem tesis edilecektir. Bu büyüklükte bir yatırımın şehrimize getirmenin katacağı değerden vazgeçmemiz mümkün değil."