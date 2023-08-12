AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Çifteler ilçesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Çifteler ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yeşil, OEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Bahadır Karaca ve diğer ilgililer eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, ziyaretlerde dile getirilen sorunların bakanlıkların il müdürlükleri aracılığıyla yerinde çözümlenmesi için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Eskişehir'in tarımsal üretimde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları bildirdi:

"Şehrimizin faydasına olacak, değer katacak her projenin takipçisi olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Sorunları çözmeyi de ödev biliyoruz. Tarımsal kalkınmayı önemsiyoruz. Çiftçilerimiz, gıda üretimi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve tarımsal kalkınmamızın temel taşlarıdır. Bugün çiftçilerimizi dinledik. Bölgemiz bazında sorunlara yerinde çözümü için İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile DSİ Bölge Müdürümüz ve OEDAŞ İşletme Müdürümüz de bize katıldı. Köylerimize ve çiftçilerimize yaptığımız ziyaretlere devam edeceğiz."