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        Mihalgazi'nin geleneksel panayırı 24 Ağustos'ta başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:53
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        Mihalgazi'nin geleneksel panayırı 24 Ağustos'ta başlayacak
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi tarafından 1946 yılından bu yana düzenlenen Mihalgazi Panayırı, bu yıl 24-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, panayırın 77 yıllık geçmişe sahip olduğunu, ilçeye gelen esnafın panayır boyunca misafir edileceğini bildirdi.

        Esnaf için stant kurulacağını kaydeden Akgün, "Ürünlerini buralarda satacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından esnaf misafirler katılıyor. Ayrıca panayır alanına çocuklar için lunapark kuruldu. Gelen misafirlerimiz hem eğlenecek hem de alışverişlerini yapacaklar." ifadesini kullandı.

        İlçelerine gelen misafirleri mutlu gönderdiklerini belirten Akgün, çevrede yaşayan herkesi panayıra davet etti.

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