Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki orman yangınının şüphelisi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki orman yangınının şüphelisi serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ihmal sonucu yaklaşık 260 hektar alanda orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli salıverildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kümbet ile Oynaş kırsal mahalleleri arasında saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balya makinesini kullanan ve ihmal sonucu yangına sebebiyet veren kişinin M.T. (65) olduğunu belirledi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkça sorgulanan zanlının, yangını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Balya makinesinin tırmık kısmında birden alev çıktığını gördüm. Bunun sebebi balya tırmığının karşısına denk gelen taş veya benzeri bir cisim olabilir. Hemen yangın tüpleriyle müdahale ettik ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı, engelleyemedik." dediği öğrenildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı M.T, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı (2)
        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı (2)
        Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması tamamlandı
        Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması tamamlandı
        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı
        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı
        Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalış...
        Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalış...
        Eskişehir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
        Eskişehir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (3)