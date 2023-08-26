Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Havacılık Festivali'nde gösteri uçuşları gerçekleştirildi.

THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezindeki festivalin ilk günü gösteri uçuşlarına sahne oldu. Gösterilerde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görevli Paraşüt Takımı'nın atlayışı festivaldeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Daha sonra Uludağ Havacılık, "Ultralight" hava aracıyla gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra Türk Hava Kurumu pilotları "Microlight"la vatandaşlara gösteri sundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Paraşüt Takımı gösteri uçuşları sonrası yaptıkları atlayışla festival alanındaki izleyenlerden alkış aldı.

Festivalde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gösteri uçuşları icra edildi. Vatandaşlar her iki gösteriyi telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Çelik Kanatlar'ın gösterisi sonrası festivalde Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla sahne aldı. Şener'in gökyüzünde uçağıyla yaptığı şov, alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Şener'in uçağından çıkan "smoke oil" adlı dumanla gökyüzünde oluşturduğu şekiller izleyenlerin beğenisini topladı.

Festivalde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Baş Test Pilotu Murat Özpala, TUSAŞ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen ilk milli hava aracı HÜRKUŞ'la gösteri sundu.

Gösteri uçuşları sonrası festival çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festival, yarın gerçekleşecek programların ardından sona erecek.