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        Eskişehir Mihalıççık'ta maden işçilerinden yer altında oturma eylemi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:26
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        Eskişehir Mihalıççık'ta maden işçilerinden yer altında oturma eylemi
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçilerin, haklarının verilmediği iddiasıyla başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, kömür madeni çıkarılan ocağın girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Aralık 2022'de söz konusu ocağın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) özel bir firmaya devredildiğini söyledi.

        Bu işlemler sırasında yönetim tarafından süresiz izne ayrılan yaklaşık 250 işçiden 240'ının başka sektörlerde işe girdiğini belirten Arslan, "İşten ayrılan arkadaşlarımızın tazminatlarını en geç 3-4 ayda ödeme vaadinde bulundular. Yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen hiçbirine ödeme yapılmadı. Çalışan arkadaşlarımızdan kesilen sosyal haklar ile icra kesintileri hesaplarına aktarılmadı. Temmuz ayı itibarıyla 165 kişi habersiz bir şekilde yer altında çalışırken sigorta kayıtları yer üstüne çıkarıldı." diye konuştu.

        Arslan, 28 Ağustos'ta başlayan oturma eyleminin yer altında sürdüğünü, eylem yapan 165 işçiden 2'sinin rahatsızlanması nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

        Eylem başladığında firma yetkililerinin geldiğini aktaran Arslan, "Müdürler geldi, birkaç teklifte bulundular. Şu ana kadar vaatler yerine gelmediği için arkadaşlarımız onlara inanmıyor. 'Paramızı istiyoruz.' dediler. Yer altında şu anda 163 kişi var, 48 saattir aç ve susuzlar." dedi.

        Yer altındaki maden işçilerince çekilen görüntüye göre, işçilerden Sinan Koçak sonuç alıncaya kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

        Bu arada, işçilerin ailelerinin akşamları maden ocağının girişine gelerek süreç hakkında bilgi almaya çalıştıkları öğrenildi.

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